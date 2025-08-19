Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag nahe Nulllinie

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Nordex. Mit einem Kurs von 21,50 EUR zeigte sich die Nordex-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Nordex-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 21,50 EUR. Bei 21,80 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,18 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 97.531 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,44 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,02 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 105,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,037 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,42 EUR je Nordex-Aktie aus.

Am 28.07.2025 hat Nordex die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,87 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 16.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,692 EUR je Aktie aus.

