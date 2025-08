Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Abschlägen

Blick auf Novartis-Kurs

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 93,14 CHF ab.

Die Novartis-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 93,14 CHF abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92,28 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 582.398 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (81,10 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,13 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 97,75 CHF je Novartis-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 17.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,45 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,61 Mrd. CHF im Vergleich zu 11,32 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

