Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagmittag nahezu unbewegt

05.09.25 12:06 Uhr

05.09.25 12:06 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Mit einem Kurs von 104,00 CHF zeigte sich die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Novartis-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 104,00 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 104,28 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 103,62 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,90 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 652.796 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 104,62 CHF erreichte der Titel am 04.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 0,60 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 22,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,13 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,38 CHF.

Novartis ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,45 CHF je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,61 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 2,57 Prozent gesteigert.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
29.08.2025Novartis NeutralUBS AG
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
22.08.2025Novartis NeutralUBS AG
21.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
21.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
28.07.2025Novartis OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
29.08.2025Novartis NeutralUBS AG
22.08.2025Novartis NeutralUBS AG
12.08.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.07.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
06.02.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen