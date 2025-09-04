Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagmittag nahezu unbewegt

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Mit einem Kurs von 104,00 CHF zeigte sich die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Novartis-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 104,00 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 104,28 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 103,62 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,90 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 652.796 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 104,62 CHF erreichte der Titel am 04.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 0,60 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 22,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,13 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,38 CHF.

Novartis ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,45 CHF je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,61 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 2,57 Prozent gesteigert.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

