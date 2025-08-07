Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Mittag stärker

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 93,49 CHF.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 93,49 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 94,86 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,25 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 459.203 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 9,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,10 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,13 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 97,75 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Novartis veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent auf 11,61 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,32 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Novartis die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,88 USD im Jahr 2025 aus.

