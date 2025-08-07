Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Mittag stärker

DAX24.161 -0,1%ESt505.342 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.180 -0,4%Euro1,1635 -0,3%Öl66,81 +0,6%Gold3.391 -0,2%
DAX etwas tiefer -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Profil
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Novartis im Fokus

08.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Novartis zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 93,49 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
93,54 CHF 0,49 CHF 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 93,49 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 94,86 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,25 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 459.203 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 9,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,10 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,13 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 97,75 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Novartis veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent auf 11,61 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,32 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Novartis die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,88 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie minimal tiefer: 39 % Zoll für Schweiz - Novartis gibt Stellungnahme ab

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Novartis von vor einem Jahr angefallen

Aktien von Eli Lilly, Novo Nordisk & Co. uneins: Trump will Pharmakonzerne zu Preissenkungen zwingen

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
28.07.2025Novartis OutperformBernstein Research
22.07.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.2025Novartis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
28.07.2025Novartis OutperformBernstein Research
18.07.2025Novartis KaufenDZ BANK
18.07.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.07.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.2025Novartis NeutralUBS AG
18.07.2025Novartis NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.07.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
06.02.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

