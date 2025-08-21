DAX23.748 +0,6%ESt505.349 +0,6%Top 10 Crypto15,77 -0,2%Dow45.393 ±-0,0%Nas21.874 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1745 +0,2%Öl65,99 +0,5%Gold3.634 +1,3%
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verzeichnet am Nachmittag Verluste

08.09.25 16:10 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Novartis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 2,2 Prozent auf 101,74 CHF ab.

Novartis AG
101,84 CHF -2,14 CHF -2,06%
Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr um 2,2 Prozent auf 101,74 CHF nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 101,50 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 103,58 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 866.246 Novartis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 104,62 CHF. Dieser Kurs wurde am 04.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,83 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (81,10 CHF). Mit einem Kursverlust von 20,29 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,12 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,38 CHF aus.

Am 17.07.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,45 CHF je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,61 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 11,32 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 präsentieren. Novartis dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,89 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

