Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verliert am Vormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 91,57 CHF nach.

Werte in diesem Artikel

Die Novartis-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 91,57 CHF abwärts. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 91,56 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 91,74 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 116.413 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,18 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 12,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,98 USD. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 99,75 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 29.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,15 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,90 Mrd. CHF – ein Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Novartis am 17.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 21.07.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,61 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingebracht

Aktien aus der Gesundheitsbranche von US-Vorgaben belastet

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 10 Jahren eingefahren