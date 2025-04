Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Blick auf Novartis-Kurs

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 89,63 CHF ab.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 89,63 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 89,31 CHF. Bei 89,88 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.016.241 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 14,60 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,10 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 9,52 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,90 USD. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 99,75 CHF.

Novartis ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 3,67 CHF je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,54 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 13,87 Prozent gesteigert.

Die Novartis-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 28.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Novartis.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,44 USD fest.

