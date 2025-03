Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Nachmittag seitwärts

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 99,74 CHF.

Mit einem Kurs von 99,74 CHF zeigte sich die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 99,97 CHF zu. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 98,64 CHF nach. Bei 98,64 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 3.096.169 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.04.2024 (83,63 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 19,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,86 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 99,13 CHF.

Am 31.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,24 CHF gegenüber 3,67 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,54 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,35 USD je Aktie.

