Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

22.04.25 09:27 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 90,34 CHF.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 90,34 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 90,31 CHF nach. Bei 90,82 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 168.250 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei einem Wert von 102,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 13,70 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,10 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,23 Prozent. Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,91 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,75 CHF für die Novartis-Aktie. Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 31.01.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,67 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,13 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,54 Mrd. CHF ausgewiesen. Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 28.04.2026 dürfte Novartis die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,46 USD je Novartis-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren eingefahren SMI-Wert Novartis-Aktie: Wäre eine Novartis-Investition von vor einem Jahr rentabel gewesen? Erste Schätzungen: Novartis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

