Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag stärker

Die Aktie von Novartis zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 91,53 CHF.

Um 09:06 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 91,53 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 91,90 CHF zu. Bei 91,89 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 123.335 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,72 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2024. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 10,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,91 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,50 CHF aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,75 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Novartis veröffentlichte am 31.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,24 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 3,67 CHF je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,54 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 10,13 Mrd. CHF umsetzen können.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 29.04.2025 gerechnet. Novartis dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.04.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,46 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

