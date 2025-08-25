DAX24.046 ±0,0%ESt505.398 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.509 -0,1%Nas21.656 +0,3%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1668 +0,2%Öl67,78 ±-0,0%Gold3.407 +0,3%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
Kursentwicklung im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Nachmittag ab

28.08.25 16:10 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 101,40 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
101,56 CHF -0,42 CHF -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Novartis-Aktie musste um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 101,40 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 101,06 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 101,84 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 508.236 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,26 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 81,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,13 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 98,38 CHF angegeben.

Am 17.07.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,71 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,45 CHF je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 11,61 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11,32 Mrd. CHF umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,89 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
22.08.2025Novartis NeutralUBS AG
21.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
12.08.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
21.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
28.07.2025Novartis OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Novartis NeutralUBS AG
12.08.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.07.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.2025Novartis NeutralUBS AG
18.07.2025Novartis NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
06.02.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen