Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 101,40 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 101,40 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 101,06 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 101,84 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 508.236 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,26 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 81,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,13 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 98,38 CHF angegeben.

Am 17.07.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,71 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,45 CHF je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 11,61 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11,32 Mrd. CHF umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,89 USD je Novartis-Aktie.

