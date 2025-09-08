Novartis plant Milliardenzukauf in den USA
Werte in diesem Artikel
BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis kauft in den USA zu. Für rund 1,4 Milliarden US-Dollar soll das Biopharmazie-Unternehmen Tourmaline Bio übernommen werden. Novartis biete über eine indirekte Tochtergesellschaft 48 Dollar je Aktie in bar, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Transaktion soll im vierten Quartal abgeschlossen werden. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben die Transaktion genehmigt.
Tourmaline Bio habe mit Pacibekitug einen vielversprechenden monoklonalen Antikörper gegen systemische Entzündungen - einem bedeutenden Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen - entwickelt. Das Medikament befinde sich bereits in fortgeschrittenen Phase-II-Studien. Damit übernehme Novartis wohl ein Phase-III-fähiges Produkt, welches das eigene Portfolio ergänze, hieß es weiter.
Da derzeit keine weit verbreiteten entzündunghemmenden Therapien zur Senkung des kardiovaskulären Risikos verfügbar seien, stelle Pacibekitug einen potenziellen Durchbruch bei der Behandlung dar, wird Shreeram Aradhye, Entwicklungschef und Chef-Mediziner von Novartis, zitiert.
An der Börse stößt der Zukauf auf ein zurückhaltendes Echo. Für Vontobel-Analyst Stefan Schneider mache der Zukauf aus strategischer Sicht durchaus Sinn, da es das Portfolio von Novartis im kardio-vaskulären Bereich ergänze. ZKB-Experte Laurent Flamme hingegen rechnet mit Resultaten aus der nötigen Phase-III-Studie nicht vor 2029 und hält risiko-diskontierte Spitzenumsätze von 0,5 bis 1,0 Milliarden Dollar für angemessen./dm/rw/AWP/jha
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Novartis AG
Analysen zu Novartis AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|02.09.2025
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|27.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|22.08.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|02.09.2025
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.08.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.11.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|06.02.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen