Kursentwicklung im Fokus

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA fällt am Abend

05.09.25 20:24 Uhr
NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA fällt am Abend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von NVIDIA. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 166,27 USD.

Die NVIDIA-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 166,27 USD abwärts. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 164,07 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 167,89 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 34.841.718 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 184,46 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 10,94 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 86,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,030 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 200,71 USD für die NVIDIA-Aktie.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 46,74 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 30,04 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 19.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 25.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,51 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie?

Q2-Depot der Schweizerischen Nationalbank in den USA: Tech-Aktien dominieren

Was Analysten von der NVIDIA-Aktie erwarten

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA OverweightBarclays Capital
