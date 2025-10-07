DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.778 -1,7%Euro1,1653 -0,5%Öl65,73 +0,3%Gold3.981 +0,5%
Kursentwicklung im Fokus

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tendiert am Abend um Nulllinie

07.10.25 20:29 Uhr
NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tendiert am Abend um Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 185,69 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
159,24 EUR 0,60 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der NVIDIA-Aktie ließ sich um 20:08 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 185,69 USD. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 189,06 USD. Bei 184,41 USD markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 186,22 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.730.260 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 191,05 USD markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 2,81 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,63 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2025 mit 0,030 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,040 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,86 USD für die NVIDIA-Aktie.

Am 27.08.2025 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 46,74 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die NVIDIA-Bilanz für Q3 2026 wird am 19.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 25.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von NVIDIA.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

