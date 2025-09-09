DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.525 -0,4%Nas21.947 +0,3%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1713 ±0,0%Öl67,72 +1,8%Gold3.643 +0,4%
Heute im Fokus
DAX letztlich im Minus -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, NIO, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Aktien von SAP und Siemens Energy teilweise im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln Kurse Aktien von SAP und Siemens Energy teilweise im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln Kurse
Rheinmetall-Aktie steigt nach Kaufempfehlungen und Drohnenabschüssen in Polen - zieht HENSOLDT & RENK mit Rheinmetall-Aktie steigt nach Kaufempfehlungen und Drohnenabschüssen in Polen - zieht HENSOLDT & RENK mit
Fokus auf Aktienkurs

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

10.09.25 16:11 Uhr

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,9 Prozent auf 177,34 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
151,86 EUR 6,62 EUR 4,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,9 Prozent auf 177,34 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die NVIDIA-Aktie sogar auf 178,95 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 176,69 USD. Bisher wurden heute 15.059.876 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (184,46 USD) erklomm das Papier am 29.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,01 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 86,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 51,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,030 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 200,71 USD je NVIDIA-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 27.08.2025. Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,67 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 46,74 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 30,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 25.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 4,51 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
