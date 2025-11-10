NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA macht am Abend Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von NVIDIA zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere zuletzt 4,9 Prozent.

Das Papier von NVIDIA konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,9 Prozent auf 197,31 USD. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 197,88 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 195,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 27.774.665 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 212,15 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,52 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 86,63 USD. Mit Abgaben von 56,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,030 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 207,14 USD je NVIDIA-Aktie aus.

Am 27.08.2025 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das EPS belief sich auf 1,08 USD gegenüber 0,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 46,74 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 30,04 Mrd. USD umsetzen können.

Am 19.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 25.11.2026 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,54 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

