NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Freitagnachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich NVIDIA

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 178,88 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die NVIDIA-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 178,88 USD ab. In der Spitze fiel die NVIDIA-Aktie bis auf 178,54 USD. Bei 181,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 11.304.818 NVIDIA-Aktien.

Am 14.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 183,96 USD ein 52-Wochen-Hoch. 2,84 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 51,57 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

NVIDIA-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,039 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 178,33 USD.

Am 28.05.2025 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,60 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 44,06 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 69,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 26,04 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 27.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 26.08.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA-Aktie: Ist das Netzwerkgeschäft die nächste Wachstumssäule?

David Tepper trennt sich von NVIDIA-Aktien und setzt auf diese KI-Aktie

Umsatzrekord vs. Profitabilitätssorgen: Wieso die CoreWeave-Aktie abrauscht