NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Dienstagnachmittag billiger

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 176,11 USD.

Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 176,11 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die NVIDIA-Aktie bis auf 175,81 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 177,09 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.530.234 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 184,46 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 4,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,63 USD. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 50,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,040 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,030 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 200,00 USD.

Am 27.08.2025 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46,74 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 4,52 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

