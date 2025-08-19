DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,49 -4,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.746 -1,3%Euro1,1604 -0,4%Öl67,53 +0,7%Gold3.338 -0,3%
Kurs der NVIDIA

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Abend mit Abschlägen

21.08.25 20:24 Uhr
NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 174,79 USD abwärts.

Die NVIDIA-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 174,79 USD abwärts. Im Tief verlor die NVIDIA-Aktie bis auf 173,81 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 174,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.715.639 NVIDIA-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,96 USD. Dieser Kurs wurde am 14.08.2025 erreicht. Gewinne von 5,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 101,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten NVIDIA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,030 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,039 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 185,83 USD.

Am 28.05.2025 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,60 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 44,06 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26,04 Mrd. USD umgesetzt.

Die NVIDIA-Bilanz für Q2 2026 wird am 27.08.2025 erwartet. Am 26.08.2026 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 4,39 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
12:11NVIDIA BuyUBS AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:11NVIDIA BuyUBS AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

