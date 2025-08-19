NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Abend mit Abschlägen

Kurs der NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 174,79 USD abwärts.

Die NVIDIA-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 174,79 USD abwärts. Im Tief verlor die NVIDIA-Aktie bis auf 173,81 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 174,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.715.639 NVIDIA-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,96 USD. Dieser Kurs wurde am 14.08.2025 erreicht. Gewinne von 5,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 101,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten NVIDIA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,030 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,039 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 185,83 USD.

Am 28.05.2025 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,60 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 44,06 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26,04 Mrd. USD umgesetzt.

Die NVIDIA-Bilanz für Q2 2026 wird am 27.08.2025 erwartet. Am 26.08.2026 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 4,39 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Palantir-Aktie knickt ein: KI-Hype kühlt nach Rekordlauf spürbar ab

Oakoff mahnt Anleger zur Vorsicht: Gewinne der NVIDIA-Aktie vor Q2-Bilanz realisieren

Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor einem Jahr eingebracht