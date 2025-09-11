DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.129 -0,4%Nas22.482 -0,4%Bitcoin96.840 +2,1%Euro1,1734 -0,7%Öl69,15 +2,0%Gold3.718 -1,2%
Notierung im Blick

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von NVIDIA

24.09.25 20:24 Uhr
NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von NVIDIA

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 176,97 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
150,64 EUR -0,44 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr rutschte die NVIDIA-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 176,97 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 175,40 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 179,78 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 19.051.970 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 184,55 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 4,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,63 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 51,05 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,030 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 200,00 USD je NVIDIA-Aktie aus.

Am 27.08.2025 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 46,74 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 30,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 25.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
