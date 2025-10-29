Nvidia als erste Firma mehr als fünf Billionen Dollar wert

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Chipkonzern NVIDIA hat als erstes Unternehmen die Marke von fünf Billionen Dollar beim Börsenwert geknackt. Den Ausschlag für den Rekord gab im frühen US-Handel ein Plus von gut drei Prozent auf über 207 Dollar./so/DP/jha

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung