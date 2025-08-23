DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,00 -3,0%Dow45.358 -0,6%Nas21.535 +0,2%Bitcoin96.556 -0,3%Euro1,1643 -0,7%Öl68,94 +1,7%Gold3.371 ±-0,0%
Dow Jones-Performance

NYSE-Handel Dow Jones legt den Rückwärtsgang ein

25.08.25 20:02 Uhr
NYSE-Handel Dow Jones legt den Rückwärtsgang ein

Der Dow Jones gibt sich am Montag schwächer.

Indizes
Dow Jones 30 Industrial
45.363,8 PKT -268,0 PKT -0,59%
Charts|News|Analysen

Um 20:00 Uhr verliert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,57 Prozent auf 45.373,22 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,246 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,49 Prozent tiefer bei 44.952,88 Punkten in den Handel, nach 45.631,74 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 45.340,77 Punkte, das Tageshoch hingegen 45.605,25 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 25.07.2025, wies der Dow Jones 44.901,92 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der Dow Jones mit 41.603,07 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, bei 41.175,08 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 7,03 Prozent. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 45.757,84 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Punkten markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 1,83 Prozent auf 181,24 USD), Nike (+ 1,74 Prozent auf 79,74 USD), Apple (+ 0,39 Prozent auf 228,64 USD), Visa (-0,09 Prozent auf 349,73 USD) und Chevron (-0,11 Prozent auf 158,01 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Merck (-2,15 Prozent auf 85,49 USD), Amgen (-1,78 Prozent auf 288,50 USD), 3M (-1,54 Prozent auf 156,27 USD), Sherwin-Williams (-1,52 Prozent auf 367,26 USD) und Coca-Cola (-1,44 Prozent auf 69,12 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 18.015.916 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,707 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9,46 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,16 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

