ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 45,20 USD.
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 45,20 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ON Semiconductor-Aktie bisher bei 45,10 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,58 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten ON Semiconductor-Aktien beläuft sich auf 183.066 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,52 USD. Dieser Kurs wurde am 03.12.2024 erreicht. Gewinne von 64,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,05 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte ON Semiconductor 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 03.11.2025 lud ON Semiconductor zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 1,55 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 11,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2026 veröffentlicht.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass ON Semiconductor einen Gewinn von 2,33 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
