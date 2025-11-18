ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Abend auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 45,73 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die ON Semiconductor-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 45,73 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die ON Semiconductor-Aktie bis auf 44,85 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,58 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.250.659 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.
Am 03.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Kursplus von 62,96 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 31,05 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die ON Semiconductor-Aktie 47,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten ON Semiconductor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ON Semiconductor am 03.11.2025. ON Semiconductor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,76 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,55 Mrd. USD.
Am 09.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von ON Semiconductor veröffentlicht werden.
In der ON Semiconductor-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,33 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie
ON Semiconductor-Aktie gesucht: Quartalszahlen fallen besser aus als erwartet
ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger
ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz
Übrigens: ON Semiconductor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf ON Semiconductor
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ON Semiconductor
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.
Analysen zu ON Semiconductor Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.01.2012
|ON Semiconductor hold
|Needham & Company, LLC
|04.11.2011
|ON Semiconductor neutral
|Citigroup Corp.
|21.10.2011
|ON Semiconductor neutral
|UBS AG
|04.08.2011
|ON Semiconductor neutral
|UBS AG
|04.02.2011
|ON Semiconductor neutral
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2009
|ON Semiconductor Downgrade
|Morgan Stanley
|06.04.2006
|ON Semiconductor Downgrade
|Crédit Suisse
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ON Semiconductor Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen