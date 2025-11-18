DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.533 -0,8%Bitcoin80.285 +1,1%Euro1,1584 -0,1%Öl65,03 +1,6%Gold4.072 +0,6%
DAX beendet Handel tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025 NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Deshalb rutscht der Euro unter die 1,16-Dollar-Marke Deshalb rutscht der Euro unter die 1,16-Dollar-Marke
Aktie im Blick

ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Abend auf rotem Terrain

18.11.25 20:23 Uhr
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 45,73 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
39,00 EUR -0,36 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die ON Semiconductor-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 45,73 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die ON Semiconductor-Aktie bis auf 44,85 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,58 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.250.659 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Am 03.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Kursplus von 62,96 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 31,05 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die ON Semiconductor-Aktie 47,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten ON Semiconductor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ON Semiconductor am 03.11.2025. ON Semiconductor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,76 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,55 Mrd. USD.

Am 09.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von ON Semiconductor veröffentlicht werden.

In der ON Semiconductor-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,33 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: ON Semiconductor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Analysen zu ON Semiconductor Corp.

DatumRatingAnalyst
06.08.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
11.03.2019ON Semiconductor BuyB. Riley FBR
08.03.2019ON Semiconductor OutperformBMO Capital Markets
22.02.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
16.11.2018ON Semiconductor Market PerformBMO Capital Markets
