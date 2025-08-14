DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,55 -1,5%Dow45.047 +0,3%Nas21.649 -0,3%Bitcoin100.322 -1,4%Euro1,1703 +0,5%Öl66,00 -1,3%Gold3.335 ±-0,0%
Gipfel von Trump und Putin am Abend: DAX geht stabil ins Wochenende -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- DroneShield, Bullish, Buffett Depot, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Optimismus in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester

15.08.25 20:02 Uhr

15.08.25 20:02 Uhr
Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,35 Prozent höher bei 45.070,26 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18,441 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,045 Prozent auf 44.890,84 Punkte an der Kurstafel, nach 44.911,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 45.203,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 44.897,98 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 2,01 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 15.07.2025, bei 44.023,29 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 15.05.2025, den Stand von 42.322,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 40.563,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 6,32 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 45.203,52 Punkten. 36.611,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 13,71 Prozent auf 308,72 USD), Salesforce (+ 4,14 Prozent auf 243,02 USD), Amgen (+ 2,15 Prozent auf 296,52 USD), Merck (+ 1,99 Prozent auf 84,41 USD) und Verizon (+ 1,86 Prozent auf 44,31 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Cisco (-4,63 Prozent auf 66,09 USD), 3M (-2,88 Prozent auf 152,14 USD), Home Depot (-1,96 Prozent auf 339,45 EUR), Goldman Sachs (-1,83 Prozent auf 733,53 USD) und Caterpillar (-1,68 Prozent auf 410,50 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 22.528.980 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,802 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

2025 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,29 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

