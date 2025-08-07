Optimismus in New York: So performt der NASDAQ 100 am Nachmittag
So bewegt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag.
Werte in diesem Artikel
Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,89 Prozent höher bei 23.597,81 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,293 Prozent stärker bei 23.458,14 Punkten in den Freitagshandel, nach 23.389,53 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 23.599,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23.437,61 Punkten lag.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 2,66 Prozent. Vor einem Monat, am 08.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 22.702,25 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 08.05.2025, wies der NASDAQ 100 20.063,57 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 08.08.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18.413,82 Punkten berechnet.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 12,50 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 23.599,70 Punkte. Bei 16.542,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Gilead Sciences (+ 8,59 Prozent auf 119,76 USD), Monster Beverage (+ 6,13 Prozent auf 64,53 USD), Micron Technology (+ 5,60 Prozent auf 118,13 USD), AppLovin A (+ 4,74 Prozent auf 458,05 USD) und Apple (+ 4,40 Prozent auf 229,71 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Microchip Technology (-5,19 Prozent auf 62,79 USD), Warner Bros Discovery (-5,10 Prozent auf 11,26 USD), Axon Enterprise (-3,21 Prozent auf 843,03 USD), Datadog A (-2,68 Prozent auf 132,73 USD) und Fortinet (-2,63 Prozent auf 73,32 USD).
Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien
Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 16.660.545 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,755 Bio. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,02 zu Buche schlagen. Mit 5,79 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
