DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.212 +0,6%Nas21.438 +0,9%Bitcoin100.226 -0,4%Euro1,1660 -0,1%Öl66,62 +0,3%Gold3.395 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht etwas leichter ins Wochenende -- US-Börsen höher -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest im Fokus
Top News
VINCI-Aktie: VINCI senkt Kosten für Cobra-Übernahme - Joint Venture mit ACS abgesagt VINCI-Aktie: VINCI senkt Kosten für Cobra-Übernahme - Joint Venture mit ACS abgesagt
Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
NASDAQ 100-Kursverlauf

Optimismus in New York: So performt der NASDAQ 100 am Nachmittag

08.08.25 20:02 Uhr
Optimismus in New York: So performt der NASDAQ 100 am Nachmittag | finanzen.net

So bewegt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
196,96 EUR 8,54 EUR 4,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp Registered Shs -A-
395,10 EUR 21,00 EUR 5,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Axon Enterprise
725,00 EUR -28,60 EUR -3,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
220,80 EUR -0,70 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
117,22 EUR -9,58 EUR -7,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fortinet Inc
63,02 EUR -0,57 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gilead Sciences Inc.
101,78 EUR 7,51 EUR 7,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
27,05 EUR -0,25 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microchip Technology Inc.
54,03 EUR -3,14 EUR -5,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
101,34 EUR 3,93 EUR 4,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Monster Beverage Corp
55,06 EUR 4,27 EUR 8,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,46 EUR 2,16 EUR 1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
23,78 EUR 0,32 EUR 1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
11,24 EUR 0,37 EUR 3,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
23.598,2 PKT 208,7 PKT 0,89%
Charts|News|Analysen

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,89 Prozent höher bei 23.597,81 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,293 Prozent stärker bei 23.458,14 Punkten in den Freitagshandel, nach 23.389,53 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 23.599,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23.437,61 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 2,66 Prozent. Vor einem Monat, am 08.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 22.702,25 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 08.05.2025, wies der NASDAQ 100 20.063,57 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 08.08.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18.413,82 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 12,50 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 23.599,70 Punkte. Bei 16.542,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Gilead Sciences (+ 8,59 Prozent auf 119,76 USD), Monster Beverage (+ 6,13 Prozent auf 64,53 USD), Micron Technology (+ 5,60 Prozent auf 118,13 USD), AppLovin A (+ 4,74 Prozent auf 458,05 USD) und Apple (+ 4,40 Prozent auf 229,71 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Microchip Technology (-5,19 Prozent auf 62,79 USD), Warner Bros Discovery (-5,10 Prozent auf 11,26 USD), Axon Enterprise (-3,21 Prozent auf 843,03 USD), Datadog A (-2,68 Prozent auf 132,73 USD) und Fortinet (-2,63 Prozent auf 73,32 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 16.660.545 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,755 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,02 zu Buche schlagen. Mit 5,79 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
14:01NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14:01NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.06.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen