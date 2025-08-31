Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Abend tiefer

Oracle im Fokus

Die Aktie von Oracle gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Oracle-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 223,75 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Oracle-Aktie in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 223,75 USD ab. Bei 219,00 USD markierte die Oracle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 221,39 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 820.406 Oracle-Aktien.

Am 01.08.2025 markierte das Papier bei 260,77 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Oracle-Aktie somit 14,20 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,01 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,82 USD, nach 1,70 USD im Jahr 2025. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 205,00 USD für die Oracle-Aktie aus.

Am 11.06.2025 äußerte sich Oracle zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oracle noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,90 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Oracle am 15.09.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 6,77 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

