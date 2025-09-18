Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Oracle. Zuletzt stieg die Oracle-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 302,55 USD.

Die Oracle-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 302,55 USD. Bei 305,27 USD erreichte die Oracle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 299,33 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.437.805 Oracle-Aktien.

Bei einem Wert von 345,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Oracle-Aktie mit einem Kursplus von 14,26 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 119,01 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 60,66 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,84 USD aus. Analysten bewerten die Oracle-Aktie im Durchschnitt mit 281,83 USD.

Am 09.09.2025 lud Oracle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 USD je Aktie generiert. Oracle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,93 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Oracle am 15.12.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Oracle-Gewinn in Höhe von 8,07 USD je Aktie aus.

