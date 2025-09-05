DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.417 ±0,0%Nas21.782 +0,4%Bitcoin95.401 +0,5%Euro1,1765 +0,4%Öl66,10 +0,7%Gold3.634 +1,3%
Kurs der Oracle

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle schiebt sich am Montagabend vor

08.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Oracle gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Oracle konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 238,47 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
204,10 EUR 6,02 EUR 3,04%
Charts|News|Analysen
Das Papier von Oracle legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 238,47 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Oracle-Aktie bei 242,29 USD. Mit einem Wert von 239,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Oracle-Aktie belief sich zuletzt auf 1.534.280 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 260,77 USD. Gewinne von 9,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,01 USD ab. Mit einem Kursverlust von 50,09 Prozent würde die Oracle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Oracle-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,82 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Oracle-Aktie bei 208,57 USD.

Am 11.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,19 USD gegenüber 1,11 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,90 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14,29 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.09.2025 terminiert. Oracle dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.09.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,77 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So stuften die Analysten die Oracle-Aktie im vergangenen Monat ein

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr eingefahren

In eigener Sache

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
11:06Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
08:16Oracle BuyJefferies & Company Inc.
29.08.2025Oracle BuyUBS AG
06.08.2025Oracle KaufenDZ BANK
17.07.2025Oracle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:16Oracle BuyJefferies & Company Inc.
29.08.2025Oracle BuyUBS AG
06.08.2025Oracle KaufenDZ BANK
17.07.2025Oracle BuyUBS AG
08.07.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:06Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.06.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.06.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.06.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.06.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen