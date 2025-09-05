Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle schiebt sich am Montagabend vor

Kurs der Oracle

Die Aktie von Oracle gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Oracle konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 238,47 USD.

Das Papier von Oracle legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 238,47 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Oracle-Aktie bei 242,29 USD. Mit einem Wert von 239,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Oracle-Aktie belief sich zuletzt auf 1.534.280 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 260,77 USD. Gewinne von 9,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,01 USD ab. Mit einem Kursverlust von 50,09 Prozent würde die Oracle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Oracle-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,82 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Oracle-Aktie bei 208,57 USD.

Am 11.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,19 USD gegenüber 1,11 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,90 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14,29 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.09.2025 terminiert. Oracle dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.09.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,77 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

