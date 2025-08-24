Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle gewinnt am Dienstagabend

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Oracle. Die Oracle-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 304,31 USD.

Die Oracle-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 304,31 USD. Bei 319,92 USD markierte die Oracle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 313,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.213.070 Oracle-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 345,69 USD. Dieser Kurs wurde am 11.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,01 USD am 08.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Oracle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 281,83 USD für die Oracle-Aktie.

Am 09.09.2025 hat Oracle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,17 Prozent auf 14,93 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.12.2025 dürfte Oracle Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,83 USD je Aktie in den Oracle-Büchern.

