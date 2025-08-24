Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle legt am Nachmittag zu

So bewegt sich Oracle

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Oracle. Zuletzt konnte die Aktie von Oracle zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,5 Prozent auf 315,75 USD.

Die Oracle-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,5 Prozent auf 315,75 USD. Bei 319,92 USD markierte die Oracle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 313,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.592.997 Oracle-Aktien.

Bei 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Oracle-Aktie somit 8,66 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,01 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 165,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,84 USD, nach 1,70 USD im Jahr 2025. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 281,83 USD aus.

Am 09.09.2025 hat Oracle die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oracle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,93 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 15.12.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Oracle veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,83 USD fest.

Redaktion finanzen.net

