Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Freitagabend in Grün

Oracle im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 304,37 USD.

Das Papier von Oracle konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,6 Prozent auf 304,37 USD. Bei 305,27 USD markierte die Oracle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 299,33 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 2.503.794 Oracle-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 345,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 11,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,01 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Oracle-Aktie 155,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Oracle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Oracle-Aktie bei 281,83 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Oracle am 09.09.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oracle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,93 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Oracle am 15.12.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 8,07 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

