Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle gibt am Nachmittag ab

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 282,83 USD ab.

Die Oracle-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 282,83 USD. Das Tagestief markierte die Oracle-Aktie bei 282,30 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 284,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 598.262 Oracle-Aktien.

Am 11.09.2025 markierte das Papier bei 345,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Bei einem Wert von 119,01 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 57,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,85 USD. Im Vorjahr erhielten Oracle-Aktionäre 1,70 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 281,83 USD je Oracle-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Oracle am 09.09.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oracle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,93 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 15.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,83 USD je Oracle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

Oracle-Aktie gibt ab: Trump gibt Tiktok Aufschub in den Vereinigten Staaten

Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt

Oracle-Aktie im Visier: Milliarden am Anleihemarkt für KI-Infrastruktur eingesammelt