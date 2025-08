Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 24,34 USD nach.

Die Pfizer-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 1,7 Prozent auf 24,34 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die Pfizer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,30 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 24,45 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.383.540 Pfizer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2024 bei 30,43 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,00 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,92 USD am 10.04.2025. Mit einem Kursverlust von 14,07 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Pfizer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,69 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,70 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,17 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Pfizer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent auf 14,65 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 04.11.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2025 3,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

