Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Montagabend auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Pfizer. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 24,28 USD.

Das Papier von Pfizer gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 24,28 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 23,92 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 24,74 USD. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 7.786.096 Aktien.

Bei einem Wert von 27,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 14,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Nachdem Pfizer seine Aktionäre 2024 mit 1,69 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,70 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,33 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 04.11.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,78 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,65 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 17,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Pfizer-Bilanz für Q4 2025 wird am 03.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

