Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gewinnt am Montagnachmittag

Blick auf Pfizer-Kurs

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 24,85 USD.

Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere um 15:53 Uhr 1,7 Prozent. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,87 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 24,74 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 2.793.101 Stück.

Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 15,84 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 04.11.2025. Das EPS belief sich auf 0,62 USD gegenüber 0,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,92 Prozent auf 16,65 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,14 USD je Pfizer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Pfizer-Aktie stabil: Gewinnziel trotz Umsatzrückgang angehoben - Novo Nordisk legt bei Metsera vor

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 3 Jahren eingebracht

Ausblick: Pfizer präsentiert Quartalsergebnisse