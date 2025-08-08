Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit Kursplus
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Pfizer. Das Papier von Pfizer legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 24,86 USD.
Die Pfizer-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 24,86 USD. Bei 24,92 USD erreichte die Pfizer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,58 USD. Zuletzt wechselten 886.362 Pfizer-Aktien den Besitzer.
Am 10.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,43 USD. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 18,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,92 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,17 USD.
Am 05.08.2025 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,65 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.
In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit
Aktien von BioNTech, Moderna & Pfizer im Blick: Kennedy Jr. streicht halbe Milliarde bei mRNA-Impfstoffen
Pfizer-Aktie zieht an: Gewinnausblick trotz Preisdrucks der US-Regierung an
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.2025
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.2025
|Pfizer Neutral
|UBS AG
