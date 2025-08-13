DAX24.350 +0,7%ESt505.426 +0,7%Top 10 Crypto16,75 -1,5%Dow44.836 -0,2%Nas21.731 +0,1%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1665 -0,3%Öl66,42 +1,0%Gold3.345 -0,3%
Aktienentwicklung

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit roten Vorzeichen

14.08.25 16:09 Uhr
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 24,90 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
21,52 EUR 0,02 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die Pfizer-Aktie in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 24,90 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Pfizer-Aktie ging bis auf 24,82 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 24,97 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 688.621 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 22,21 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 19,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,70 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,17 USD.

Am 05.08.2025 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,65 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,28 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,08 USD je Pfizer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

