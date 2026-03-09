Pilotengewerkschaft VC ruft zu Lufthansa-Streik am 12. und 13. März auf

DOW JONES--Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat zu Streiks bei den Fluggesellschaften Lufthansa Cityline sowie Lufthansa Passage und Lufthansa Cargo aufgerufen. Bestreikt werden Flüge, die am 12. und 13. März von deutschen Flughäfen starten, wie die Gewerkschaft mitteilte. Davon ausdrücklich ausgenommen sind vor dem Hintergrund der aktuellen Situation im Nahen Osten Flüge der beiden Passagierairlines aus Deutschland zu den folgenden Destinationen: Ägypten, Aserbaidschan, Bahrain, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien sowie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Die Gewerkschaft betonte, dass auch keine Flüge aus aktuellen Krisengebieten von den Streikmaßnahmen betroffen sein werden.

Hintergrund der Arbeitskampfmaßnahmen sind zum einen die gescheiterten Tarifverhandlungen über Vergütungsfragen bei der Cityline und zum anderen über die betriebliche Altersversorgung der Flugzeugführer bei der Kernmarke Lufthansa und der Frachtairline Lufthansa Cargo.

March 10, 2026 13:47 ET (17:47 GMT)