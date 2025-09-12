Pluszeichen in New York: S&P 500 letztendlich freundlich
Der S&P 500 befand sich letztendlich im Aufwind.
Werte in diesem Artikel
Der S&P 500 verbuchte im NYSE-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,47 Prozent auf 6.615,28 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 51,358 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,317 Prozent auf 6.605,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6.584,29 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6.602,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.619,62 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 15.08.2025, lag der S&P 500 bei 6.449,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 5.976,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.626,02 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,72 Prozent. 6.619,62 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.835,04 Zähler.
Gewinner und Verlierer im S&P 500
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Seagate Technology (+ 7,72 Prozent auf 211,12 USD), Albemarle (+ 6,66 Prozent auf 81,04 USD), Illumina (+ 6,10 Prozent auf 100,92 USD), Advance Auto Parts (+ 5,04 Prozent auf 64,17 USD) und Western Digital (+ 4,84 Prozent auf 102,39 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Alaska Air Group (-6,69 Prozent auf 59,13 USD), Corteva (-5,68 Prozent auf 70,07 USD), J M Smucker (-5,16 Prozent auf 102,24 USD), Erie Indemnity (-4,98 Prozent auf 321,81 USD) und Lyondellbasell Industries (-4,78 Prozent auf 52,58 USD).
Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 39.617.752 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,682 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick
Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie an.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Advance Auto Parts und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Advance Auto Parts
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advance Auto Parts
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Advance Auto Parts News
Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen