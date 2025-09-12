DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.042 -0,4%Euro1,1764 +0,3%Öl67,44 +0,8%Gold3.679 +1,0%
Pluszeichen in New York: S&P 500 letztendlich freundlich

15.09.25 22:32 Uhr
Der S&P 500 befand sich letztendlich im Aufwind.

Der S&P 500 verbuchte im NYSE-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,47 Prozent auf 6.615,28 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 51,358 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,317 Prozent auf 6.605,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6.584,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6.602,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.619,62 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 15.08.2025, lag der S&P 500 bei 6.449,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 5.976,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.626,02 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,72 Prozent. 6.619,62 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.835,04 Zähler.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Seagate Technology (+ 7,72 Prozent auf 211,12 USD), Albemarle (+ 6,66 Prozent auf 81,04 USD), Illumina (+ 6,10 Prozent auf 100,92 USD), Advance Auto Parts (+ 5,04 Prozent auf 64,17 USD) und Western Digital (+ 4,84 Prozent auf 102,39 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Alaska Air Group (-6,69 Prozent auf 59,13 USD), Corteva (-5,68 Prozent auf 70,07 USD), J M Smucker (-5,16 Prozent auf 102,24 USD), Erie Indemnity (-4,98 Prozent auf 321,81 USD) und Lyondellbasell Industries (-4,78 Prozent auf 52,58 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 39.617.752 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,682 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Advance Auto Parts und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

