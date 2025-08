Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Freitagnachmittag südwärts

So bewegt sich Porsche

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 43,15 EUR abwärts.

Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,3 Prozent auf 43,15 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 43,07 EUR. Bei 44,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 257.765 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,00 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 42,47 Prozent niedriger. Am 26.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,27 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,41 EUR an.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 1,35 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Porsche wird am 24.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 23.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 1,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

