Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 44,49 EUR ab.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 44,49 EUR. Die Porsche-Aktie sank bis auf 44,11 EUR. Bei 44,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.122 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 40,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 EUR je Porsche-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,41 EUR an.

Am 30.07.2025 hat Porsche die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 23.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,69 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

