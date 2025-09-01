DAX23.617 +0,6%ESt505.335 +0,8%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.193 -0,4%Euro1,1654 +0,1%Öl68,87 -0,3%Gold3.541 +0,2%
Blick auf Porsche-Kurs

Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochvormittag fester

03.09.25 09:24 Uhr
Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochvormittag fester

03.09.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Porsche zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 44,86 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44,74 EUR 0,30 EUR 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 44,86 EUR. Bei 44,91 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 44,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.449 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei 75,00 EUR markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 67,19 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Mit Abgaben von 11,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,12 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,63 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 30.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 1,35 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 23.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,71 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche sucht neuen Chef: Blume soll sich auf Volkswagen konzentrieren - Aktien uneins

Porsche-Aktie stabil: Stellenstreichung bei Batterietochter Cellforce

RBC Capital Markets beurteilt Porsche-Aktie mit Sector Perform

Nachrichten zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Porsche Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Porsche HoldWarburg Research
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Porsche Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Porsche HoldWarburg Research
31.07.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
31.07.2025Porsche NeutralUBS AG
31.07.2025Porsche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley
02.10.2023Porsche UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen