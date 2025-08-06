DAX23.931 ±0,0%ESt505.279 +0,3%Top 10 Crypto15,57 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.240 -0,4%Euro1,1685 +0,2%Öl67,33 +0,6%Gold3.396 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Zalando ZAL111 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX startet unbewegt -- Asiens Börsen fest -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an
SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursverlauf

Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

07.08.25 09:24 Uhr
Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 44,44 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44,00 EUR -0,72 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 44,44 EUR. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,41 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,71 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.164 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2025 Kursverluste bis auf 39,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 10,94 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,13 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 48,41 EUR.

Porsche veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 23.10.2026 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 1,70 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

DZ BANK bescheinigt Verkaufen für Porsche-Aktie

Im Juli 2025: Deutscher Automarkt nimmt wieder Fahrt auf

DAX-Konzerne gehören mehrheitlich ausländischen Investoren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
31.07.2025Porsche NeutralUBS AG
31.07.2025Porsche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Porsche NeutralUBS AG
30.07.2025Porsche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley
02.10.2023Porsche UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen