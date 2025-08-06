Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 44,44 EUR ab.

Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 44,44 EUR. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,41 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,71 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.164 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2025 Kursverluste bis auf 39,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 10,94 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,13 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 48,41 EUR.

Porsche veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 23.10.2026 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 1,70 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

