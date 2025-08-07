Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag im Aufwind

Porsche im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 45,76 EUR.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 45,76 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 45,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 129.944 Porsche-Aktien.

Am 28.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 63,90 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2025 (39,58 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 13,51 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,13 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,41 EUR.

Porsche ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 1,35 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,30 Mrd. EUR – eine Minderung von 10,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,45 Mrd. EUR eingefahren.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.10.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 1,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

