Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Nachmittag nordwärts

10.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Porsche vz gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 45,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46,11 EUR 0,39 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche vz-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 45,95 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche vz-Aktie bis auf 46,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 96.840 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.11.2024 bei 65,30 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche vz-Aktie 42,11 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2025 (39,58 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Verlust von 13,86 Prozent wieder erreichen.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,944 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,96 EUR je Porsche vz-Aktie aus.

Am 24.10.2025 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,65 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche vz 8,71 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,11 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche vz-Aktie in Höhe von 0,403 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
06.11.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
27.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
27.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
25.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
27.10.2025Porsche vz HoldWarburg Research
27.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley

