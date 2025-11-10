Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche vz zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 09:06 Uhr stieg die Porsche vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 45,87 EUR. Bei 45,87 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 45,76 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.852 Porsche vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2024 auf bis zu 65,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,36 Prozent hinzugewinnen. Am 26.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,71 Prozent würde die Porsche vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,944 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,96 EUR.

Porsche vz ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,65 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,71 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,11 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 17.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche vz einen Gewinn von 0,403 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

