Porsche vz Aktie News: Anleger greifen bei Porsche vz am Dienstagnachmittag zu

Die Aktie von Porsche vz gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere zuletzt 3,1 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Porsche vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 47,02 EUR. Bei 47,24 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 45,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 195.141 Porsche vz-Aktien.

Bei 65,30 EUR markierte der Titel am 11.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 38,88 Prozent Plus fehlen der Porsche vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 39,58 EUR fiel das Papier am 26.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 18,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Porsche vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,944 EUR aus. Analysten bewerten die Porsche vz-Aktie im Durchschnitt mit 45,96 EUR.

Am 24.10.2025 lud Porsche vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,65 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz ein EPS von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,71 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Porsche vz wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 17.03.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,403 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.

