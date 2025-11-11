Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Porsche vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 45,46 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 45,46 EUR. Bei 45,14 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,42 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.061 Porsche vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 11.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,30 EUR an. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 30,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Porsche vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,944 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,96 EUR je Porsche vz-Aktie aus.
Am 24.10.2025 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche vz 0,67 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,39 Prozent zurück. Hier wurden 8,71 Mrd. EUR gegenüber 9,11 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Porsche vz am 17.03.2026 vorlegen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche vz ein EPS in Höhe von 0,403 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie
Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind
Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie
Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche vz.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche vz.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: tratong / Shutterstock.com
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2025
|Porsche vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.2025
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.2025
|Porsche vz Equal Weight
|Barclays Capital
|27.10.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|25.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Porsche vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.2025
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.2025
|Porsche vz Equal Weight
|Barclays Capital
|27.10.2025
|Porsche vz Hold
|Warburg Research
|27.10.2025
|Porsche vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.2025
|Porsche Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.2025
|Porsche Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen