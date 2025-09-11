Porsche Aktie News: Porsche am Freitagmittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 43,02 EUR ab.

Die Porsche-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 43,02 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche-Aktie bis auf 42,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,33 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49.702 Stück gehandelt.

Bei 75,00 EUR markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 42,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,58 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 8,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,11 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,98 Prozent zurück. Hier wurden 9,30 Mrd. EUR gegenüber 10,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 23.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 1,70 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight

Porsche-Aktie dreht ins Minus: Sportwagenbauer will nicht in den USA produzieren - Die Gründe

Porsche-Aktie unter Druck: Autohersteller fliegt aus dem DAX - Index-Anpassungen im Blick